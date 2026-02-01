遊びに来た子どもの友だちが、自宅から物を盗んで行った。相手の親に伝えるべきか──。親が直面した悩みがSNSのThreadsに投稿され、さまざまな意見が寄せられている。みなさんはどう考えるだろうか。西口竜司弁護士は結論として「客観的な事実を伝えたほうがよい」とアドバイスする。伝えなければ、子どもが行為の是非を学ぶ機会を失いかねない。一方で、伝え方を誤れば紛争の火種にもなりうる。どんなことに注意すべきか聞いた。