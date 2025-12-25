帰省ラッシュを避けて快適に実家に帰るにはどうすればいいのか。鉄道ライターの鉄道乗蔵さんは「年末年始は多くの人が帰省で移動するため、鉄道各社は最繁忙期や繁忙期と定めているが、たった1日だけあまり混雑しない『通常期』がある」という――。■27日午前の下り「のぞみ」は既にほぼ満席2025年も残りわずかとなってきた。例年、心配となるのが年末年始の交通機関の混雑状況だ。各交通機関は、年末年始の混雑予想を発表してい