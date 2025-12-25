帰省ラッシュを避けて快適に実家に帰るにはどうすればいいのか。鉄道ライターの鉄道乗蔵さんは「年末年始は多くの人が帰省で移動するため、鉄道各社は最繁忙期や繁忙期と定めているが、たった1日だけあまり混雑しない『通常期』がある」という――。

■27日午前の下り「のぞみ」は既にほぼ満席

2025年も残りわずかとなってきた。例年、心配となるのが年末年始の交通機関の混雑状況だ。各交通機関は、年末年始の混雑予想を発表している。

東海道新幹線（東京―新大阪）を運行するJR東海は、12月16日、2025年度の年末年始期間（12月26日から1月4日）の混雑状況を発表した。発表によると新幹線の予約のピーク日は、新大阪方面の下りで12月27日（土）、東京方面の上りで1月3日（土）となっている。

実際、多くの人が仕事納めをし、実家に帰省し始める27日午前の下り「のぞみ」「ひかり」は既に予約で満席となり、28〜31日も予約で満席となる列車が出始めている。なお、この期間は「のぞみ」は全席指定席となり、自由席の取り扱いはなくなるため、予約をできなかった人たちがデッキに何時間も立って移動しているのはもはやおなじみの風景だ。昨年は412万人が東海道新幹線を使用した。

写真＝iStock.com／winhorse ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse

■価格も安く、比較的空いている「1月1日」

新幹線をはじめとしたJRの特急料金には、最繁忙期（＋400円）、繁忙期（＋200円）、通常期、閑散期（▲200円）の設定があり、東海道新幹線では、年末年始期間のうち、最繁忙期が12月27日、12月30日、1月3日、1月4日の4日間が設定されている。

一方で、年末年始の帰省・Uターンラッシュ期間でありながら、例年ただ1日だけ最繁忙期にも、繁忙期にも設定されない「比較的余裕がある」穴場の日がある。

それが、1月1日だ。JR東海は、1月1日を最繁忙期でも繁忙期でもない「通常期」として設定している。実際、JR東海が公開した予約状況を見ても座席には余裕が見られる。

■高速道路も1月1日は渋滞があまりない見通し

高速道路を運営するNEXCO東日本も、年末年始期間（12月26日から1月4日）の渋滞予測を発表している。2026年の三が日は「木曜〜土曜にかけての曜日配列となり週末につながるため、年始の渋滞が特に発生しやすくなる」という。

年末の東名高速の下り方面では、12月30日の綾瀬スマートIC付近で最大25kmの渋滞が見込まれている一方で、年始の東京に向かう上り方面では、1月2日の中央道小仏トンネル付近での25kmを筆頭に、翌日の1月3日にかけて埼玉県内の東北道や関越道でも30〜35kmの渋滞が見込まれている。

写真＝iStock.com／BitsAndSplits ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BitsAndSplits

その一方で、1日1日については、混雑は比較的穏やかな見込みである。なお、12月27日（土）〜28日（日）と1月1日（木）〜4日（日）は、高速料金の休日割引は適用されないので注意が必要だ。

こうした傾向については航空会社も同様で、例年1月1日には予約状況に余裕がある傾向がある。実際、日本航空が発表した年末年始の予約率（下り）を見ると、ピークの12月27日を筆頭に85%前後の席が埋まっている中、1月1日は76.9%と10ポイントほど低い。

■人混みの中の帰省は心身を疲弊させる

例年、年末年始が近づくと、東京駅や羽田空港が混雑する様子や、東名高速の厚木インター付近が大渋滞している様子がテレビで流れることが風物詩となっているが、たまには年越しを都会で過ごして、比較的交通機関に余裕のある1月1日に帰省をするという選択肢はいかがだろうか。

年末年始の帰省ラッシュの流れの中での帰省は、移動だけで疲弊しまい、せっかく実家に帰っても疲れて何もできないという方も一定数いるのではないだろうか。そんな方には1月1日が「移動の穴場」である。例年のデータを見ていても、1月1日は各交通機関の空席に余裕があり、唯一激混みを回避できる日と言っても過言ではない。

帰省ラッシュとUターンラッシュを避けることで見込まれるメリットは、交通機関の混雑に加えて、高額な最繁忙期運賃、そして帰省先での慌ただしさを回避できることなどが挙げられる。

都内では、東京都庁都民広場で行われる大みそかカウントダウンイベントなどさまざまな年越しイベントが行われているため、こうしたイベントに参加することや、家でテレビを見ながらのんびりと年越しをするというものたまには悪くないだろう。

また元旦の東京丸の内や大手町のオフィス街などは非常にひっそりとしており、普段混雑する東京の有名スポットが穴場となることもある。予約状況に余裕のある交通機関で元旦に帰省することができれば、移動による疲弊や帰省先での慌ただしさを多少なりとも回避できることになる。

■新年限定の「格安きっぷ」を販売している鉄道会社も

筆者は2025年元旦、夕方に東京から高崎まで北陸新幹線はくたか号に乗車したが、車内には空席が多く快適な移動ができたことを覚えている。高崎でローカル私鉄路線の上信電鉄に乗り換え下仁田駅まで乗車したが、2025年1月1日〜2日は、新春特別価格で「一日フリー乗車券」が通常の2260円のところ500円となっており、お得な小旅行を楽しむことができた。

元旦は家でのんびり過ごす人が多く、利用者数が落ち込む傾向があることから、こうした格安のフリー切符を販売し、顧客の獲得に動く鉄道会社は各地でみられる。例えば、関西の大手私鉄である阪急阪神ホールディングスでは、1月1日から7日までの期間で阪急電車・阪神電車・神戸高速線が1日乗り降り自由になる新春チケット「〈デジタル企画券〉阪急阪神ニューイヤーチケット」を2025年12月20日から2026年1月11日までの期間中に1200円で販売している。

このほかJR東海では、親子連れを対象とした年末年始限定の「EX早得7」という商品を販売しており、乗車7日前までの予約で元旦の東京〜新大阪間などの「のぞみ」を大人1万円、こども5000円で利用することも可能だ。

こうした元旦に使用できる格安フリー切符はすべての鉄道会社で販売しているわけではないが、特に関西の私鉄会社ではこうしたフリー切符が設定されている例が少なくないことから、事前に公式ホームページなどを確認すれば、お得なきっぷの情報が見つかるかもしれない。

■新幹線沿線ならではの「1月1日帰省」という方法

それでは、12月31日を都内の年越しイベントなどに参加し、元旦の始発の新幹線で帰省することを考えた場合、各地には何時に到達することができるのだろうか。

写真＝iStock.com／Cebas ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Cebas

東京駅からは、方面別に、東海道・山陽新幹線、東北・山形・秋田・北海道新幹線、上越・北陸新幹線が発着しており、乗り換えなしで行くことができる地域は多岐にわたっている。

まず、東海道・山陽新幹線の始発列車となる東京駅6時発の「のぞみ1号」博多行に乗車した場合、新大阪駅には8時24分着。終点の博多駅には10時52分に到着する。博多駅からはさらに九州新幹線に乗り継ぐことが可能で、博多駅を11時28分に発車する「さくら547号」鹿児島中央行に乗り継げば12時53分に鹿児島中央駅に到着する。

■東北・北海道であっても午前中には到着できる

東北・北海道方面には、東京駅を6時4分に発車する「やまびこ51号」盛岡行に乗車すれば、仙台駅には7時58分、終点の盛岡駅には9時17分に到着。盛岡よりもさらに遠くに行く場合は、東京駅を6時32分に発車する「はやぶさ1号」新函館北斗行・「こまち1号」秋田行に乗車すれば、北海道の新函館北斗駅には10時53分に、秋田駅には10時24分に到着。

山形方面には、東京駅を6時12分に発車する「つばさ12号」新庄行に乗車すれば、山形駅には8時59分、そして終点の新庄駅には9時55分に到着。

上越方面は、東京駅を6時8分に発車する「とき301号」新潟行に乗車すれば、新潟駅には8時10分に到着。北陸方面は、東京駅を6時16分に発車する「かがやき501号」敦賀行に乗車すれば、長野駅に7時36分、富山駅に8時23分、金沢駅に8時43分、福井駅に9時13分。そして終点の敦賀駅には9時34分に到着する。

■1日に帰ってもお正月は満喫できる

新幹線の沿線であれば、いずれも午前中の早い時間帯に目的地に到着することができるため、元旦の始発の新幹線で帰省をしたとしても、帰省先でのお正月気分は十分に満喫可能である。

写真＝iStock.com／kohei_hara ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kohei_hara

これまで、1月1日に帰省して混雑を避ける案を紹介した。各帰省先から都内へと戻る際にUターンラッシュとかぶってしまうと、帰りの片道分は交通機関の激混みを覚悟しなければならないケースも考えられるが、その場合も有給休暇などを組み合わせて1日ずらすだけでも混雑を避けることができる。

新年に帰省による疲れを持ち越さないためにも、少なくとも片道分だけでもゆったりと帰ることができれば、すっきりとした気持ちで働き始めることができるのではないだろうか。

鉄道 乗蔵（てつどう・のるぞう）

鉄道ライター

1980年代生まれの乗り鉄。小学1年生からの愛読書がJTB全国版時刻表で、漢字や地名、数の概念などはすべて時刻表で覚えた。小中学生時代のニックネームは「歩く時刻表」。日本の鉄道全路線に乗りつぶし中で、JR線は完乗まであと4路線に迫る。最後の乗車路線の終着駅ではオフ会をやるのが夢。経営管理修士（専門職）の学位があり、経済が専門。

（鉄道ライター 鉄道 乗蔵）