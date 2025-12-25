鈴木憲和農水大臣（43）が物価高騰対策として推し進めた“おこめ券”を配布する政策に批判が集まっている。“経費率12％”との一部報道もあるコスパの悪さに加え、JAへの利益誘導に繋がる可能性があるとの指摘もあり、いまだ炎上はおさまらないままだ。そんななか、騒動は“おこめ券”以外にも“飛び火”。秋田県の佐竹敬久前知事（78）や関係者が、秋田県の地元紙『秋田魁新報』の取材に対し、“’23年産の同県でのコメ生産をめぐ