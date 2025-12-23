国民民主党の衆議院議員・岡野純子氏が公職選挙法違反の疑いで書類送検されたことがわかりました。公職選挙法違反の疑いで書類送検されたのは国民民主党所属の岡野純子衆議院議員（47）です。捜査関係者によりますと、岡野議員はことし7月の参議院議員選挙で、千葉選挙区の党公認候補小林さやか氏の応援街頭演説をする際に、正しい標旗を掲げずに演説を行った疑いがもたれています。公職選挙法では、選挙管理委員会の定める様式の