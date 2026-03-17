国民民主党の玉木雄一郎代表は17日の記者会見で、ペルシャ湾内にいる日本関係船舶の船員の組合からヒアリングした内容を明かした。【映像】国民・玉木氏「安全な所どこにもない」（発言の瞬間）玉木代表は「これまで、ペルシャ湾内に今、停留している日本関係船籍の数は45隻ということだったが、日本船主協会に加入している日本関係船舶が45隻ということで、実際に日本関係船舶の数は59隻、そしてそのうち、日本船籍が5隻、日