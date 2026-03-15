高市早苗総理の名を冠した暗号資産｢SANAETOKEN（サナエトークン）｣を巡り、新事実が発覚した。実は、サナエトークンの「設計者」が、以前にも他の“大物政治家”の名を冠した暗号資産を計画していたのだ。さらには、高市事務所との“深いつながり”まで明らかになり――。トランプ選対との関わり…？昨年11月初頭、ビデオ会議ツール・ZOOMを使い、ひげ面の男性がプレゼンをしている。サナエトークンを営業するノーボーダー幹部・