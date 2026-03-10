新NISAの普及で若い世代の投資熱が高まるなか、生活費や交際費を削ってまで積み立てを優先する「NISA貧乏」が話題になっている。国会では片山さつき金融担当相が「積み立て自体の目的化は意図していない」と述べた一方、Xでは「本当に苦しいのは社会保険料や税金が重いからではないか」との声も広がった。将来への備えと、今を生きるためのお金の使い方。そのバランスをめぐる議論が熱を帯びている。 【画像】いくらまで埋められ