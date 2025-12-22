Image: Andrew Liszewski / Gizmodo US 今秋発表されたGoogleのお家向けAI、Gemini for Home。10月末からアメリカにて招待制でアクセス開始も、待ちきれずに無理やり自分を招待するハックが出回るほど高い期待がかかっています。早くGemini for Home試したいよー！とウズウズしていた米Gizmodo編集部のJames Pero記者。ある朝起きたら、長い順番待ちから脱出、アクセス権が届いていました。