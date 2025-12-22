台湾の中心部で通行人が無差別に切りつけられ、3人が死亡、11人がケガをしました。容疑者は1年半以上、入念に準備をしていたとみられています。男のタブレットからは「犯行計画書」も見つかりました。■容疑者のタブレットから“犯行計画書”無差別事件を起こしたとみられるのは、張文容疑者（27）。地元当局によると、襲撃の準備期間は1年半以上にも及び、張容疑者のものとみられるタブレットからは、いわゆる「犯行計画書」が見