タレントの上沼恵美子（70）が21日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。おせち作りの苦い思い出を語った。番組では、タレントの三田寛子のインスタグラムの投稿が取り上げられた。長男・中村橋之助の婚約者で元乃木坂46の能條愛未と、恒例のおせち作りとして大量の牛タンを仕込んだ…といった内容だった。このニュースに上沼は「こういうのが一番もめるのよ」とツッコミ。「三田さんはいい人