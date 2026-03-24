タレントの上沼恵美子が２３日に放送されたＡＢＣラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演した。現在、夫と別居生活を送る上沼。夫の暮らすマンションは、過去に上沼自身が「一生懸命頑張って買ったマンション」であると明かし、普段は「私は行けない、血圧上がるから」と部屋に行くことはないが、「別居して半年ぐらい」で夫の部屋を訪れた際、「リビングを見たときに泣き崩れて、私」と、語り出した。共演の北村真平アナウ