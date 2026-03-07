タレント・上沼恵美子（70）が7日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、美容師の“あるある質問”への本音をぶっちゃける場面があった。行きつけの美容室でカットしてもらいながらのトーク企画。そこでシャンプー中に「かゆいところはありませんか?」と聞かれることについて、上沼は「あちこち物凄くかゆいねん!」と本音を打ち明ける。「お客さんの心理としてね“大丈夫です”って言うてしまうねん。こんなずけずけしゃべるお