２０日午前８時１０分頃、宮城県大和町吉田の山林で、「猟友会の人が倒れている」などと県警に通報があった。大和署と町によると、仙台市若林区の男性（８９）が倒れており、その場で死亡が確認された。頭に外傷があり、近くには前脚の片方がイノシシ用のわなにかかった雌のクマ（体長約１メートル３０）がいた。大和署はクマに襲われた可能性があるとみている。環境省によると、クマによる死亡と断定された場合、１２月に死者