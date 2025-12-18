しるしが、わずか約1Wという極めて低い電力で最大40台のデバイス通信を自動制御できる省エネ型IoT通信ハブ「Web3Hub 3.0」を近日発売。これまでの開発シリーズの設計思想を引き継ぎつつ、「小型・省電力・大量通信」を高い次元で両立するために開発された新モデルがラインナップされます。 しるし「Web3Hub 3.0」 発売時期：近日発売予定価格：88,000円(税抜)最大接続台数：40台消費電力：約1W(40台運用時も一定)