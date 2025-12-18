ニューストップ > 国内ニュース > 赤坂個室サウナ夫婦死亡火災 非常ボタン「一度も電源入れたことなか… サウナ 業務上過失致死 熱中症 東京都 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 赤坂個室サウナ夫婦死亡火災 非常ボタン「一度も電源入れたことなかった」 2025年12月18日 6時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・赤坂の個室サウナで30代の夫婦が死亡した火事 事務所にある非常用ボタンの受信盤は、電源が落ちており作動していなかった オーナーは「今まで一度も電源を入れたことがなかった」などと説明している 記事を読む おすすめ記事 サウナストーンでドア割ろうとした可能性 非常ボタン作動しなかったか “サウナ火災”30代夫婦死亡 2025年12月17日 19時44分 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 【名探偵津田】“セクシーな幽霊”の正体が判明！生配信で笑い止まらず「やっと言えました（笑）」「津田さんに見せました」 2025年12月17日 23時12分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分 【名探偵津田】“理沙ちゃん”“理奈ちゃん”に続き…森山未唯の登場に歓喜 2025年12月17日 22時56分