ホテルでよく見かける“ある状況”に対しての善行が話題になっている。【映像】ホテルでの親切すぎる“行動”投稿したのは、みみさん（@mimi20250212）。宿泊先のテレビで前の宿泊者のYouTubeアカウントがログインされたままになっている状況に遭遇した際、ログアウトしてあげるという親切な対応についてXに投稿した。さらに、検索履歴には「ホテル ログインしっぱなし」「ログアウトした」を残してからログアウトしているとい