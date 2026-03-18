サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、屋外でも使いやすい耐光材入り樹脂製で、約113Lの大容量収納と鍵取り付け対応を備えた多用途収納コンテナ「100-FC003BK」を発売した。■ベランダも庭先も、ひと箱ですっきり整う屋外に置きたいものは意外と多く、ガーデニング用品や掃除道具、季節家電の付属品、ストック品などが散らかりがちだ。本製品は約113Lの大容量設計で、そうした屋外まわりの細か