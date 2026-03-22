記事ポイント3月18日からGitHubで無償公開です。Roundcubeの添付ファイルを自動分離します。Nextcloud共有リンクで安全に受け取れます。デージーネットは2026年3月18日、Roundcube向け添付ファイル分離プラグイン「RC-AttachFileSeparater」をGitHubで無償公開します。添付ファイルを自動で分離し、Nextcloud経由で安全に共有できる仕組みが魅力です。普段のメール操作を変えずに、PPAPに代わるファイル共有を取り入れられます。&#