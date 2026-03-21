21日、ソウル鍾路区（チョンノグ）の光化門（クァンファムン）広場一帯で開催されるBTS（防弾少年団）カムバック公演を控え、市民・観光客の安全を確保するために大規模な人員が投入される。2022年10月のハロウィーンデー当時にソウル竜山区梨泰院（ヨンサング・イテウォン）一帯で発生した雑踏事故をきっかけに強化された対応だ。ソウ警察庁はこの日、公演現場に最大26万人が集まると見込んでいる。雑踏事故を予防するため政府