AppleがiPhoneやiPadなど向けiOS 18.7.5とiPadOS 18.7.5をリリース！Appleは4日（現地時間）、iPhone向けプラットフォーム「iOS」において前バージョン「iOS 18」の最新版「iOS 18.7.5（22H320）」を提供開始したとお知らせしています。変更点は不具合の修正が含まれているとされており、セキュリティーアップデートについては少なくともCVEに登録されている脆弱性はないということです。対象機種はiOS 18やiPadOS 18の対応機種と