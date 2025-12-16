石原宏高環境相は16日の記者会見で、大規模太陽光発電所（メガソーラー）について、環境影響評価（アセスメント）を義務付ける対象を拡大する意向を明らかにした。環境破壊につながる開発を防止する狙いで、政府が年内にまとめるメガソーラーの規制強化策に盛り込む。石原氏は「現時点で（対象拡大の）規模を示すのは難しいが、いろいろな観点から見直しを考えている」と述べた。現行のアセスメントは、発電出力4万キロワッ