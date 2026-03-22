トルクメン馬に口づけするアキル・サダトホセインさん＝2025年11月、イラン北部ゴレスタン州（共同）カスピ海に突き出たイラン北部ゴレスタン州の半島の牧場で、競走馬として名高い「トルクメン馬」を育てている少数民族トルクメン人の男性がいる。1990年代の水害で住民は半島から出ていった。漁師しか近づかなくなった「陸の孤島」で「何もない自然環境こそが民族の誇りである良馬を生む」とこだわる。（共同通信テヘラン支局＝