2026年1月6日、香港メディア・香港01は、中国製の安価な太陽光発電システムがアフリカ、特に南アフリカの経済と社会構造を根本から変えつつあると報じた。記事は冒頭、ケープタウンの歯科医ブリー氏の事例を挙げ、かつては頻発する停電によりレントゲン撮影も治療もできず休業を余儀なくされていたが、現在は中国製の太陽光パネルとバッテリーの価格急落を背景に、安定した電力を確保していると紹介。こうした動きは全土に広がり、