¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬13ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Í½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÈ¯É½¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°ºê»á¤ÏºòÇ¯11·î¡¢X¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Î1·î¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¡Ø³×Ì¿¡Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯É½¤Ç¤­¤ëÆü¤¬¡¢º£¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍ½¹ð¡£º£·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤â¡Öº£Ç¯¤Ï±¿Ì¿¤¬Æ°¤¯Ç¯¡¢·è¤·¤Æ±¿Ì¿¤Ë¤Ï¹³¤¨¤Ê¤¤¡£1·î13Æü¤ËÎò»Ë¤ÏÆ°¤¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1·î13Æü¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤ØÀµÌÌ