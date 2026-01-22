2026年1月19日、香港メディア香港01は、中国の25年の貿易黒字が1兆1900億ドル（約188兆円）に達し、過去最高を更新したことについて、その構造的背景と世界経済への意味を分析する記事を掲載した。記事はまず、中国政府が発表した25年の経済統計を紹介し、国内総生産（GDP）が140兆元（約3200兆円）を突破し、5．0％成長を達成したことなどを伝えた。そして、特筆すべき点として、貿易黒字額が前年比20％増の1兆1900億ドルに達し