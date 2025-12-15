速報です。警察によりますと、15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅の近くで「人が刺されている。血が出ている」と目撃者から通報がありました。刺されたのは70代とみられる男性で意識はあり、会話はできているということです。警察は刺したとみられる男は30代とみられ、通報から10分以内に自ら博多駅前交番を訪れたということです。男は包丁を所持していて、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されています。警察は2人に面識があるとみて