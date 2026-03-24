病床数130床を備える佐田病院（福岡市中央区）が2026年3月23日、看護師がSNS上に入院患者1人の「カルテ画像」を掲載し、個人情報を漏洩させる事案が生じたと公式サイトで発表した。なぜこんなことが起きたのか。病院に詳しい経緯を取材した。初めてのケース、本人は「ものすごく反省」佐田病院の公式サイトでは23日に院長名義で、入院していた患者1人に関して、看護師によるカルテ記載内容が漏洩したと発表があった。「現時点で情