福岡市東区の国道3号で22日夜、車にひかれ死亡したのは、北九州市に住む18歳の女性と分かりました。近くの歩道橋から落下したとみられていて、警察は事故と自殺の両面で調べています。警察によりますと、22日午後10時20分ごろ、福岡市東区原田の国道3号で「道路上に人が倒れている」と、目撃した男性から110番通報がありました。現場には、車にひかれ頭部から出血した女性が倒れていて、その場で死亡が確認されました。その後の警