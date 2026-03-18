お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣さんが2026年3月17日にXで、16日に福岡市内で行われた映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」のプロモーションイベントが、「酷いものだった」として、MCの姿勢などを批判しつつ「止められなかった自分の責任」と謝罪した。「実はステージに上がる前から嫌な予感はしていた」西野さんは、映画「プペル」の「『九州初上映』となる試写会」の上映前の登壇イベントについて、「薄ら寒いイ