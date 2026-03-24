福岡市中央区の住宅で22日、男が刃物のようなもので男性を刺し、逃走している事件の続報です。警察は24日、男の公開指名手配に踏み切り、顔写真を公開しました。福岡県警が公開したのは、殺人未遂の疑いで指名手配されている、中 晃成（なか・こうせい）容疑者（26）の顔写真です。警察によりますと、中容疑者は22日午前、福岡市中央区の住宅で、口論になった27歳の男性の腹部を刃物のようなもので突き刺し、殺害しようとした疑い