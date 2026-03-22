警察車両の赤色灯22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で、20代の男性から「左脇腹を刺された」と119番があった。福岡県警によると、男性は意識があり、病院に搬送された。刺したのは20代の男とみられ、刃物のようなものを持ったまま逃走した。殺人未遂容疑で行方を追っている。署によると、男は身長175センチくらいで中肉。黒の短髪で、上下灰色の服を着ていた。当時住宅には、知人女性と3人の子どももいたという。刺され