これが京都の本気の雪景色。【話題のポスト】17.5万表示、1.3万いいねの?京都本気の雪景色?そんな呟きと共に上に投稿された写真が、話題になっている。一面の白銀に覆われた参道が奥へと続き、その先に佇む五重塔へと視線が導かれる。柔らかく差し込む光が雪と溶け合った、この世のものとは思えない幻想的な情景。2026年2月8日、そんな1枚を披露したのは、Sonyのカメラスクール「αアカデミー」の講師としても活躍する風景写真家