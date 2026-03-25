福岡市の商業施設で２０２０年、客の女性（当時２１歳）が当時１５歳だった元少年の男（２０）に刺殺された事件を巡り、遺族が男と男の母親に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は２５日、母親への請求を棄却した１審・福岡地裁判決を変更し、母親に男と連帯して計約５４００万円を支払うよう命じた。松田典浩裁判長は「母親が指導監督を怠らなければ事件を防止できた」と述べた。控訴審判決によると、男は小学３年の頃