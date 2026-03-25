RKB毎日放送、九州朝日放送（KBC）、ラブエフエム国際放送の3社（いずれも福岡市）は25日、各社のラジオ事業の融合に向けた検討を始めると発表した。インターネットの普及などで経営環境は厳しさを増しており、ラジオ事業全体の統合も含め、持続可能な形で放送を続ける方策を模索する。RKBによると、融合の具体的な方法や時期は決まっていない。事業統合のほか、番組製作、放送技術、営業などの一部統合も想定する一方、各社が