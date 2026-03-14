名古屋市と福岡市どっちが都会か？【漫画】本編を読む「名古屋と福岡、どちらが都会か？」――この永遠のテーマに、真っ向から(そしてかなり偏った角度から)切り込んだ漫画がXで大きな話題を呼んでいる。のりば(@MangaNoriba)さんが描く『高宮ウォーキング』の一編、「名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話」だ。人口規模や経済指標を見れば名古屋に軍配が上がるものの、インバウンドの勢いや「住みたい街」としてのブランド力で