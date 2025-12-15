「国公立・有名私大への逆転合格を実現させます」そんなうたい文句でオンライン授業を行っていた受験塾が突如“音信不通”となり、関係者に困惑が広がっている。「担当者とまったく連絡が取れず」息子が授業を受けていたAさん：（息子は）すごくショックを受けていました。働く親の世代も、子どもを使ってだまされてしまうんだなと。今年度の受験生Bさん（高校3年生）：焦りと悲しさっていうのが…大切な受験期に大幅なロスをして