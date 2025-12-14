カナダに拠点を置く海外在住中国系住民のための情報サイトの「文学城」は12日付で、英国が「美食の砂漠」になった理由を紹介する記事を発表した。「地理と歴史の必然」とも言える経緯があったという。英国はかつて、世界の貿易航路を支配し、世界で初めて産業革命が成立した国だ。「日の沈まない帝国」と呼ばれたこの国が、なぜ「食」についてはこれほど、華やいだ部分がないのか。その答えは、おそらく台所ではなく歴史の中にある