年末や年始の挨拶、形式だけで終わっていませんか？ いつもの会話から一歩進んで「一年」を振り返り、「次の一年」を一緒に描けば、取引先の“伴走者”として関係性を強化できるチャンスです。そのために、どのような話をすればよいのでしょうか？『コンサルだけが知っている伝え方のテンプレ』の著者・田中耕比古氏に、具体的な解決策を教えてもらいました。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）将来の関係性を強化する年末の挨拶