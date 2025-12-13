やりたいこともやるべきこともあるはずなのに、どうしてもやる気が出ない……。誰しも経験があることだろう。やる気が出ないとき、焦りや罪悪感にさいなまれると、さらにやる気が出なくなる。そんな悪循環を断ち切りたい人におすすめなのが『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）。「心が救われる」「何度も読み返したくなる」と話題のベストセラーだ。本書には、やる気が出なくてつらい人へのメッセ