俳優業も日常も11月中旬の夕暮れ時、オレンジ色に染まる目抜き通りを、甲高いエンジン音を響かせながら高級スポーツカーが疾走していた。ハンドルを握るのは元『ＳＭＡＰ』--いや、いまや演技派俳優としての認知度のほうが高い草なぎ剛（51）である。草なぎは愛車を駐車場に停めると、大型商業施設に向かった。ショッピングだったようで御覧のように両手一杯の″戦利品″を抱えて車に戻ってきたのだが、この間わずか30分という″速