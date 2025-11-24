フジテレビ系バラエティ特番『大相撲フードバトル 〜2025冬の陣〜』(28日20:00〜)でMCを務める草なぎ剛と香取慎吾がコメントを寄せた。(左から)草なぎ剛、香取慎吾相撲界最強の大食い力士を決めるべく一大フードバトルを開催する同番組。23日に大相撲十一月場所でウクライナ出身力士として初優勝を果たした安青錦のほか、湘南乃海、朝紅龍、玉鷲、狼雅、錦木が参戦する。安青錦コメントは、以下の通り。――フジテレビのバラエティ