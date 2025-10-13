ÇÐÍ¥¤ÎÁð¢®¹ä¡Ê51¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÁð¢®¤Ï¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢ÈþÍÆÂå¥¿¥À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÈþÍÆ¼¼¹Ô¤­¤Þ¤¹¤«¡©¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤­¡¢¡Ö¹Ô¤­¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÅú¤¨¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÎÊý¤¬·ÐºÑÅª¤À¤è¡×