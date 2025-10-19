¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹

ÉñÂæ¾å¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òËº¤ì¤¿Áð¤Ê¤®¹ä¡Ö²¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈµÒÀÊ¤ËÊ¹¤¯

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¹á¼è¿µ¸ã¤¬19ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤È¤ÎÉñÂæ¶¦±é¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿
  • Áð¤Ê¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òËº¤ì¤Æ¡£µÒÀÊ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈË½Ïª
  • µÒÀÊ¤Ë¡Ö²¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÊ¹¤­¡¢Àµ¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¤¤¤¸¤áÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²À¸ÅÌ¤¬¼«¼çÂà³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿²¬»³¸©¡¦´ØÀ¾¹â¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡¢²èÁü¤Ï°ìÉôÊÔ½¸Éô¤Ç²Ã¹©¡Ë
    ¡Ö¶õµ¤Æþ¤ì¤òæêÌç¤Ë¡Ä¡×¹â¹»Ìîµå¤¤¤¸¤áÈï³²À¸ÅÌ¤¬¡ÈÂà³Ø¡É¡¢À¨»´¤ÊÆâÍÆ¤È³Ø¹»¤ÎÂÐ±þ¤ËÌÔÈãÈ½ 2025Ç¯10·î19Æü 10»þ0Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ½÷Í¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¡¡¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¡¡39ºÐ¡¡½êÂ°»öÌ³½êÈ¯É½¡¡ÉñÂæÃæ¿´¤Ë³èÌö¡¡¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â 2025Ç¯10·î18Æü 14»þ47Ê¬
  • kano¤µ¤ó¡Ö¿ä¤·¥­¥ã¥é¤Î¥¯¥é¥¦¥¹¤µ¤ó¤¬º£¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
    ¡ÖÌë¤Î±Ä¤ß¤â¡ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¡É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×32ºÐ½÷À­¤¬ChatGPT¤È¤Î·ëº§¤ò·è¤á¤¿¥ï¥±¡£3Ç¯È¾ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤¿º§Ìó¼Ô¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ä 2025Ç¯10·î14Æü 15»þ54Ê¬
  • ¡ÖËÜ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉû¼ýÆþ¡×Amazon Hub¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¤ÎÇÛÃ£¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
    ¡ÖËÜ¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÉû¼ýÆþ¡×Amazon Hub¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡É¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Ç¤ÎÇÛÃ£¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è 2025Ç¯10·î3Æü 11»þ55Ê¬
  • °½À¥¤Ï¤ë¤«
    °½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¹ÈÇò»Ê²ñ·èÄê¤Ç¡ÖSixTONES¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÈÍîÁªÀâ¡É¤ËÆ°ÍÉ¡Ö½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡ÈÇ®°¦¡É¤ÎÍ¾ÇÈÂ³¤¯ 2025Ç¯10·î15Æü 14»þ20Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. æêÌç¤Ë¶õµ¤Æþ¤ìÁÞÆþ Èï³²¼ÔÂà³Ø
    2. 2. ½÷Í¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó »ö¸Î¤ÇµÞÀÂ
    3. 3. ChatGPT¤È·ëº§ Ìë¤Î±Ä¤ß¤â¤¢¤ë
    4. 4. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    5. 5. °½À¥¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ç¡ÖÍîÁªÀâ¡×Éâ¾å
    6. 6. ÃÝÇ·Æâ»á Ì¼¤¬1000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë
    7. 7. ¼¡¤Î¼óÁê¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¤±¤ÏÏÀ³°¡×
    8. 8. ²á¸ÆµÛÀ£Á°¡Ä°ÛÊÑ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
    9. 9. Â¡´ïÅ¦½Ð¤µ¤ì¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½÷À­»àË´
    10. 10. º¾µ½¤Î¤è¤¦ NHK¤ÎÊý¿Ë¤ËÌÔÈ¿È¯
    1. 11. ÂçÃ«°µ´¬¥·¥ç¡¼ ¸ÅÁã¤ËÈãÈ½»¦Åþ
    2. 12. Âçºå¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÎò»ËÅª»öÂÖ
    3. 13. ¥á¥ë¥«¥ê Å¾Çä¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë
    4. 14. ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹ ¥»¥Ö¥óÀä»¿¤ÎÀ¼Â³½Ð
    5. 15. ÏÂ²Î»Ò¤¬¶¦±é¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
    6. 16. ºÛÈ½Á°¤Î¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬¼¡¡¹ÇäµÑ¤«
    7. 17. Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼²ò»¶¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Æü
    8. 18. Êª²Á¹âÆ­¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸Â»¡×
    9. 19. º£ÅÄÈþºù¤ò¿©¤Ã¤¿ Àä»¿¤µ¤ì¤¿1°Ì
    10. 20. ¸Å´Ü°ËÃÎÏº ËÙ¹¾»á¤¬¡ÖÂç·ù¤¤¡×
    1. 1. ÃÝÇ·Æâ»á Ì¼¤¬1000Ëü±ß¥È¥é¥Ö¥ë
    2. 2. º¾µ½¤Î¤è¤¦ NHK¤ÎÊý¿Ë¤ËÌÔÈ¿È¯
    3. 3. ¥á¥ë¥«¥ê Å¾Çä¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ë
    4. 4. ºÛÈ½Á°¤Î¥¸¥å¥ê¡¼»á¤¬¼¡¡¹ÇäµÑ¤«
    5. 5. Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼²ò»¶¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Æü
    6. 6. Êª²Á¹âÆ­¤Ç¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸Â»¡×
    7. 7. °¦É²¤Îº×¤ê¤Ç¶Ø»ß¹Ô°Ù¤« 5¿ÍÂáÊá
    8. 8. Íñ¤¬µÍ¤Þ¤ê¾®1»àË´ »Ô¤ÏÁè¤¦»ÑÀª
    9. 9. À¸ÇÛ¿®ÃæÈô¤Ó¹ß¤ê ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº£
    10. 10. ¡Ö¶ÌÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ ¹Ôµ·¤¬°­¤¤
    1. 11. À­ÍßËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Îæ« °­¼Á¤µ»ØÅ¦
    2. 12. Çò¹ü°äÂÎ ÎÄÍ§²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯¸«
    3. 13. ¤ï¤Ê¤Ë»Ò¥°¥Þ ¿Æ¥°¥Þ¤¬Î¥¤ì¤º
    4. 14. Âà¿¦¤·°ú¤­¤³¤â¤ë¢ª¤½¤Î¤Þ¤Þ20Ç¯
    5. 15. ²Ö²Ð¼Ì¿¿ »ÔÌ±1¿Í¤Î¶ì¾ð¤ÇÅ±µî
    6. 16. Æü¥Æ¥ì¤Ç ½Ð±é¼Ô¤«¤é¹ðÈ¯Áê¼¡¤°
    7. 17. ¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ ¹â¹»À¸»àË´
    8. 18. Å·¹ÄÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªÇ¦¤Ó´Õ¾Þ
    9. 19. ¤Ê¤¼¼Ø¸ý¤«¤é¿å ËÉ¥«¥á¸«¤Æ¾×·â
    10. 20. ±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¶È³¦¿Í¤Î¹óÉ¾Áê¼¡¤°
    1. 1. ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹ ¥»¥Ö¥óÀä»¿¤ÎÀ¼Â³½Ð
    2. 2. ¥é¥Ö¥Û¤Ã¤Æ²¿ »Ò¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë»ÔÌ±
    3. 3. ¥³¥á¥À¤¬¸Â³¦ÆÍÇË ¿·ºî¤ËSNSÀïØË
    4. 4. ¶¶²¼»á¡ÖµÈÂ¼»á¤Ï¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡×
    5. 5. ¼«Ì±&°Ý¿· Ï¢Î©¼ùÎ©¤Ç»ö¼Â¾å¹ç°Õ
    6. 6. »ÞÌî»á¡ÖÈùÎÏ¿Ô¤¯¤¹¡×Åê¹Æ¤ËÈãÈ½
    7. 7. ¤É¤Î¸ý¤¬? ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Ë»ØÅ¦Â³½Ð
    8. 8. ¼«¡¦¹ñÏ¢Î©¡ÖÏ¢¹ç¡×¤¬Ç§¤á¤º?
    9. 9. ¡ÚÆÈ¼«¡Û¹â¹»Ìµ½þ²½¡¢³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤Ï½ü³°¡¡¼«¸ø°Ý¡¢ºâ¸»¤Ï¡ÖÀÇÀ©ÂÐ±þ¤â¡×
    10. 10. ¹â»Ô»á ¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎX¤ò»²¹Í¤«
    1. 11. ¼«Å¾¼Ö¤ËÀÄÀÚÉäÆ³Æþ¡Ö¸·¤·¤¹¤®¡×
    2. 12. Ä¶¹âÎð½Ð»º¤ÎÊì¡¢ºÐ¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿
    3. 13. Ê©YouTuber¤ÎÆ°²è ¥³¥áÍó¤ÏÅÜ¤ê
    4. 14. ¥¢¥¹¥¯¥ë ¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸
    5. 15. 2011Ç¯¤ÎÁûÍð±ÇÁü Êó¥¹¥ÆÎ®¤ì¤ë
    6. 16. Ì÷¹ñÎãÂçº× ¹â»Ô»á¤é¤Î»²ÇÒ¤Ê¤·
    7. 17. ¹â»Ô»á&¶ÌÌÚ»á ²ñÃÌ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ë
    8. 18. ¤ä¤Ð¤¤¤Í ÅÔ¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¾Í»ö
    9. 19. ¥ê¥Ã¥Á·Ï²¼½É ÎáÏÂ¤Î²¼½É»ö¾ð
    10. 20. ¼óÁê»ØÌ¾½ä¤ëÀ¯¶É Ç÷ÎÏÀ¨¤¤3¿Í
    1. 1. Â¡´ïÅ¦½Ð¤µ¤ì¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½÷À­»àË´
    2. 2. ´Ú¹ñ½÷À­¥é¥¤¥Ð¡¼»¦³² ÃË¤Î¶§¹Ô
    3. 3. Èþ¿ÍÇÛ¿®¼Ô¤¬»àµî ¹éÌä¼õ¤±¤¿¤«
    4. 4. ¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¶¯Åð ½ªÆüÊÄ´Û
    5. 5. ¥À¥Ã¥«¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ
    6. 6. Ãæ¹ñÀìÌç²È¡ÖÂæÏÑ²ó¼ý¤Ç¤­¤Ì¡×
    7. 7. ¡Ö¶ì¤·¤àÊÆ¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ë½Ð¤ë¡×
    8. 8. ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤Î¼ÂÂÖ
    9. 9. ¥ë¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÄ´Û¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¡×
    10. 10. ¥×¡¼¥Á¥ó»á¡ÖÄäÀï¾ò·ï¡×¤Ë¸ÀµÚ¤«
    1. 11. ¡Ö90ÅÙ¤Î¥­¥ê¥ó¤ÎºÒÆñ¡×µß½ÐÊýË¡
    2. 12. Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·³«ºÅ
    3. 13. ¥Æ¥¹¥é°¦¹¥¼Ô ÊÆ²£ÃÇ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
    4. 14. BTS¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¦ÆÉ½ñ Ãø¼Ô¤¬»àµî
    5. 15. Ãæ¹ñ ¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÈÂç
    6. 16. ÆüËÜ¤Ç´¶¤¸¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î°ã¤¤12ÅÀ
    7. 17. ¡Ö´Ú¹ñ¹­ÊóÀìÌç²È¡×¤¬ÅÜ¤ê¿´Æ¬
    8. 18. Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¡×
    9. 19. ¥È¥é¥ó¥×»á¤é ¥´¥ë¥Õ3¥«¹ñ¤Ç²ñ¹ç
    10. 20. ¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î¡ÖÆñÂê²ò·è¡×¤ËÀ®¸ù
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. ¼¡¤Î¼óÁê¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¤±¤ÏÏÀ³°¡×
    3. 3. °Å¹æ»ñ»º¤ÎÇäÇã ¶âÍ»Ä£¤¬¸¡Æ¤¤Ø
    4. 4. Âç¿ÍÀ¤Âå TikTok¤ÇÁªÂò»è¤ËÊÑ²½?
    5. 5. ¤­¤Î¤³¤Î»³ °Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¡¼
    6. 6. ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ë°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê
    7. 7. ¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¡×¾Ã¤¨¤¿¥ï¥±
    8. 8. ÆüËÜ¤Î·úÀß¶È³¦ Êø²õ¤ÎÍ×°ø¤Ï
    9. 9. Office°Ê³°¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤ëÁªÂò»è¤¬
    10. 10. ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï?
    1. 11. Ï·¸å¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤«
    2. 12. ¥â¥Ð¥Ö °ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ
    3. 13. ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÑ²½ ¾¡¤ÁÁÈ&Éé¤±ÁÈ¤Ï
    4. 14. Ž¢²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éŽ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä·îÍËÄ«¤¬¤·¤ó¤É¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍËÆü¤ÎNG¤Ê²á¤´¤·Êý
    5. 15. Ï·¸å»ñ¶â7000Ëü±ß Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¤é
    6. 16. ¡Ú¾×·â¡Û¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¸½¶â²½¡ª¼¡À¤Âå¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖChalyn¡Ê¥Á¥ã¥ê¥ó¡Ë¡×9·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¡ª
    7. 17. Åì¼Ç 3Ç¯´Ö¤ÇÌó350²¯±ß¤òÅê»ñ
    8. 18. ¼çÍ×¾¦ÉÊ¤ÇÍ£°ì¡ÖÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¡×¶ä
    9. 19. Ç¯¼ý400Ëü±ß¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë?
    10. 20. ¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ 40Ç¯´Ö¤ÇÇÜÁý
    1. 1. ChatGPT¤È·ëº§ Ìë¤Î±Ä¤ß¤â¤¢¤ë
    2. 2. ³ÚÅ·¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤¬5G¤ò¼Â¾Ú
    3. 3. º£¸åÃíÌÜ¤ÎAI¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°ìµó¾Ò²ð
    4. 4. ¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤ï¤± - ¸ÅÅÄÍº²ð¤Î²ÈÅÅ¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®
    5. 5. ¥«¥·¥ªÏÓ»þ·× ÏÃÂê¤Î¡Ö¿·À½ÉÊ¡×
    6. 6. Android ¿È¸µ³ÎÇ§µÁÌ³²½¤ËÈ¿È¯
    7. 7. Í­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¡×¤«
    8. 8. ¿¦¾ì¤Î³¨Ê¸»úÍøÍÑ »¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ë
    9. 9. ChatGPT ¥¢¥×¥ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤«
    10. 10. ¥¢¥¤¡¦¥ª¡¼¡¦¥Ç¡¼¥¿µ¡´ï¤ÎSSD
    1. 11. ¡ÖMacBook Air¡×¸ø¼°¤è¤ê4%¥ª¥Õ
    2. 12. ¥ä¥Þ¥Ï ¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼
    3. 13. AI¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÎPC¤ÇÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï
    4. 14. ¥¢¥¹¥¯¥ë ¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬È¯À¸
    5. 15. ¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó1Ëç¾Æ¤­¡×¤¬ÅÐ¾ì
    6. 16. ¥Ç¥í¥ó¥® ÏÃÂê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó
    7. 17. ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ 9Ê¬¤ÇÀöÂõ´°Î»
    8. 18. Huawei¤¬¡Ö²¼¼è¤ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
    9. 19. PayPay ÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ô
    10. 20. ¥í¡¼¥«¥ë¤ÇÆ°¤¯AI ²¿¤¬¤Ç¤­¤ë?
    1. 1. ÂçÃ«°µ´¬¥·¥ç¡¼ ¸ÅÁã¤ËÈãÈ½»¦Åþ
    2. 2. ¥É·³Ï¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¼é¸î¿ÀÂçÃ«¡×
    3. 3. ±§ÎÉ¤Î¡Ö¤Þ¤ï¤·ÂÔ¤Ã¤¿¡×±Ñ»æ¶Ã¤­
    4. 4. ¥ä¥Ð¤¤¤è¡ÄÂçÃ«¤Ë¥°¥é¥¹¥Î¡¼¶ÃØ³
    5. 5. ¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó&Ì¼ÂÔ¤ÄÉô²°¤ØÄ¾¹Ô¤«
    6. 6. ÂçÃ«MVPÈ¯É½¤Î½Ö´Ö Æ±Î½¤¬ÄÁ¹ÔÆ°
    7. 7. Æü¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹ ÂåÍý¿Í¤È·ÀÌó¤«
    8. 8. NY¤ÎÂçÃ«¥¢¥ó¥Á3È¯&10K¤ËÃ¦Ë¹
    9. 9. MVP²ñ¸« ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ðÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
    10. 10. ÂçÃ«°Ê³°¤ÏÃ£À®ÉÔ²Ä 5¤Ä¤Î°Î¶È
    1. 11. WIN5¤ÇÎòÂå1°Ì¤Î¹âÇÛÅö ÅªÃæ1É¼
    2. 12. ¥­¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼ ÂçÃ«Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
    3. 13. SBÃæÂ¼¹¸¤¬ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤Ø
    4. 14. ÂçÃ« ËÜÎÝÂÇ3È¯ÌÜ¤Ç¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡×
    5. 15. ¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ö¤·¤¿¡¼¤Ã¡×¤ÈÀä¶«
    6. 16. ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¸½¾Ý¡×¤Øº¤ÏÇ
    7. 17. Èó¸ø³«¤À¤ÈËº¤ì¤Æ¤¿¡ÄÇ¯Îð¤òÅê¹Æ
    8. 18. ÂçÃ«¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡×º®Íð
    9. 19. CS¤Ç¡ÖÏ¢Æü¤ÎÃ´²Í¡×»³åÑ¤¬¸òºø
    10. 20. ¥Á¥±¥Ã¥È¹âÆ­¡Ö²£ÃÇËë¡×·Ç¤²¤ë
    1. 1. æêÌç¤Ë¶õµ¤Æþ¤ìÁÞÆþ Èï³²¼ÔÂà³Ø
    2. 2. ½÷Í¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó »ö¸Î¤ÇµÞÀÂ
    3. 3. °½À¥¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ç¡ÖÍîÁªÀâ¡×Éâ¾å
    4. 4. ²á¸ÆµÛÀ£Á°¡Ä°ÛÊÑ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
    5. 5. Âçºå¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÎò»ËÅª»öÂÖ
    6. 6. ÏÂ²Î»Ò¤¬¶¦±é¼Ô¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ï¥±
    7. 7. º£ÅÄÈþºù¤ò¿©¤Ã¤¿ Àä»¿¤µ¤ì¤¿1°Ì
    8. 8. ¸Å´Ü°ËÃÎÏº ËÙ¹¾»á¤¬¡ÖÂç·ù¤¤¡×
    9. 9. ¥ª¡¼¥×¥ó4ÆüÁ°¤ËÅ¹¤¬Á´¾Æ¡ÄÊòÁ³
    10. 10. ¼íÌî±Ñ¹§¡Ö¥Þ¥ß¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤Ëº®Íð
    1. 11. ¥ß¥»¥¹Ã¦Âà»þ¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
    2. 12. ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¾Ã¤¨¤¿Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¿´ÇÛ
    3. 13. ¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ ¤¦¤Ä¸øÉ½¤ÎÍýÍ³
    4. 14. ¥é¥¦¡¼¥ë ¼Â¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¹â³ØÎò
    5. 15. Î¥º§¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó 4·î¤Ë°¦ºÊÅê¹Æ
    6. 16. È«ÃæÍª °æ¾åºé³Ú¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤«
    7. 17. ²ÈÁ´¾Æ&Ãù¶â¤Û¤Ü0 ¥Ú¡¼É×ºÊ¤Îº£
    8. 18. °¦¸¤¤òÌµ»ë ¹â¶¶ÂçÊå¤ÎÈ¯¸ÀÊªµÄ
    9. 19. ÅÄÂ¼Î¼ ¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Î·Ð°Þ¸ì¤ë
    10. 20. ¡ÖÀ¯³¦¼º³Ú±à¤Î¿Í¤«¡×»×¤¤½Ð¤¹À¼
    1. 1. É×¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Ë µÁ»Ð¤ÎÅÅÏÃ¤ËÓË°ö
    2. 2. Äê»þÂà¼Ò¤â KÅÄ¤Î¿¦¾ì¤ÎÂÎ¼Á
    3. 3. ¥ì¥¶¡¼¤ÎNG¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤â
    4. 4. ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¡¼¥­¡¼ ¥Ð¡¼¥Ü¥ó¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë´Ì¡×¤¬ÃÍ²¼¤²¡õ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
    5. 5. ´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Îºî¤êÊý
    6. 6. 40¡¦50Âå¤ËºÇÅ¬¤ÊGU¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹
    7. 7. 100¶Ñ¥°¥Ã¥º ¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯»È¤¤Êý
    8. 8. 50Âå¥·¥ó¥Þ¥Þ ÅØÎÏ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë°ìÅ¾
    9. 9. °ì½Ö¤Ç±Ç¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
    10. 10. ¥í¡¼¥½¥ó100 ¥É¥é¥¯¥¨¤È¥³¥é¥Ü
    1. 11. GU¤«¤éÂ³¡¹¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×ÅÐ¾ì
    2. 12. ÉÔµ¤Ì£¤¹¤®¤ë½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ë¶²ÉÝ
    3. 13. ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×Á´¹ñ¤ÇÈÎÇä
    4. 14. µÈÌî²È ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹10%
    5. 15. Í¹ÊØ¶É¸ÂÄê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì
    6. 16. ¡Ö¥µ¥ìºÊ¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬ÏÃÂê
    7. 17. ZARA¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤Ç½©¥³¡¼¥Ç
    8. 18. ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤¬1Ç¯¤Ö¤ê
    9. 19. ÄË¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡×¤¿¤Á
    10. 20. ¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¸òºÝ¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×

    ¤¶¤Ã¤¯¤ê3¹ÔÍ×Ìó¤ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤ËËä¤á¹þ¤à

    ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
    ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°Ëä¤á¹þ¤ß¥³¡¼¥É¤ò¼èÆÀ