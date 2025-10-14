草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が13日に放送され、草なぎ演じる主人公・鳥飼樹の過去が明らかになると、ネット上には「後悔しちゃう別れだな」「一生苦しむよ」「号泣…」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】中村ゆりが絵本作家の御厨真琴を演じる本作は幼い息子を男手