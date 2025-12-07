元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が6日夕、X（旧ツイッター）を更新。入院したことを報告した。ゆたぼんは「【悲報】入院する事になりました」と書き出した。病院のベッドの上で右腕に点滴をし、左右の手付近に包帯のようなものを巻いて、左腕を額に置いたような姿勢で寝ている近影もアップしており、断定はできないが、怪我をしているようにも見える。そして「SNSしばらく休みます。また詳しく報