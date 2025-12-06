【ニューヨーク＝木瀬武】米メタは５日、生成ＡＩ（人工知能）を使ったサービスに関して米ＣＮＮやＦＯＸニュース、仏紙ル・モンドなどと提携すると発表した。対話型ＡＩサービス「メタＡＩ」の学習に使う情報源を拡充し、回答の精度を高める狙いがある。他に提携するのは米ピープル誌や米紙ＵＳＡトゥデーなど。利用者がフェイスブックやインスタグラム上で、メタＡＩに最新のニュースや生活情報などについて質問すると、提携