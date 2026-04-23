仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は22日、「中国で顔認識技術が一般市民への罰金賦課に用いられ始めている」との仏紙ル・モンドの記事を紹介した。ル・モンドの記事は「これまで顔認識技術は政治的な異見者や問題があるとされる活動家を対象に運用されるものと考えられてきたが、今では一般の人々の日常生活におけるささいな違反行為にも使われ始めている」とし、李岩（リー・イエン）さんのケー