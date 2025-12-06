6日午後6時40分頃、佐世保市皆瀬町の松浦鉄道の皆瀬踏切内で佐々駅方面に走っていた列車と普通乗用車が衝突しました。 この事故で、列車の乗員乗客35人にケガはありませんでしたが、車を運転していた50代の女性と、一緒に乗っていた10代の女性、男児の計3人が佐世保市内の病院に搬送されました。 列車は佐世保駅発、伊万里駅行きの1両編成で、この事故の影響で松浦鉄道は佐世保駅－佐々駅間で運転を見合わせています。6日