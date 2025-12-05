きょう東証グロース市場に新規上場したＦＵＮＤＩＮＮＯは、午前１０時２４分に公開価格６２０円を２６３円（４２．４％）上回る８８３円で初値をつけた。１１時７分に８１５円に下落する場面があったものの、その後は盛り返し午後１時３５分には９３９円に上昇。後場中盤からは９００円を挟んだもみ合いとなり、９００円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS